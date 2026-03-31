Selección de Turquía aseguró su cupo tras vencer 1-0 a Kosovo como visitante, sellando su regreso al Mundial. Por su parte, Selección de Suecia protagonizó uno de los duelos más vibrantes al imponerse 3-2 frente a Polonia en un partido lleno de intensidad.

El drama también se vivió desde el punto penal. Selección de República Checa logró la clasificación tras vencer a Dinamarca en una definición desde los once metros. Sin embargo, la gran sorpresa fue la eliminación de Selección de Italia, que cayó ante Bosnia y volverá a ausentarse de una Copa del Mundo.

Así quedaron algunos de los grupos con los nuevos clasificados:

Canadá, Catar, Suiza y Bosnia México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

La jornada aún deja dos duelos clave por definir. República Democrática del Congo y Selección de Jamaica disputarán el repechaje que definirá al último rival de Selección Colombia, mientras que Selección de Bolivia buscará su clasificación enfrentando a Irak.

El mapa del Mundial entra en su fase final, a la espera de completar las 48 selecciones que competirán en la gran cita del fútbol.