En la pista, la bugueña Queen Saray Villegas deslumbró con una rutina impecable, cargada de técnica, creatividad y seguridad, que le valió 81.67 puntos y la medalla de oro, además del cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.



La plata también fue para Colombia, gracias a la destacada actuación de su hermana, Lizsurley Villegas, quien sumó 76.00 puntos en una final que dejó en claro el dominio tricolor en la modalidad Park femenino.



El bronce fue para la chilena Catalina Henríquez, con un puntaje de 72.67, completando un podio que tuvo sabor mayoritariamente colombiano.