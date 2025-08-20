Este trabajo, que estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 1 de agosto de 2025, promete conquistar corazones con seis canciones cargadas de emociones profundas.
Dentro de este recorrido musical, destaca con luz propia el tema “Bombillo Rojo”, una pieza poderosa que aborda el dolor del amor traicionado desde una mirada cruda y honesta. Con un estilo interpretativo visceral, las voces de Andrés Guzmán y David Guzmán imprimen carácter y autenticidad a una historia que muchos han vivido, pero pocos se atreven a contar con tanta franqueza.
“Bombillo Rojo” no es solo una canción, es una alerta emocional, un grito silencioso que revela lo que se enciende cuando el amor se vuelve tóxico, cuando lo que antes iluminaba ahora advierte peligro. Su videoclip, grabado en escenarios naturales, refuerza esa tensión emocional con una estética que mezcla belleza y desgarro, simbolismo y realidad.
Además de este tema central, el EP “Sello Real” incluye otras cinco historias intensas: Amor Intruso, Oro Falso, Eterno en Mí, Donde Tú Digas y Me Cansé de Migajas, cada una con su propio universo emocional. Todas las canciones cuentan con videoclips oficiales cuidadosamente producidos, que construyen una narrativa audiovisual coherente y poderosa.
Este nuevo lanzamiento no solo consolida a La Real Banda radicada en Pereira como una de las agrupaciones más sinceras y auténticas de la escena actual, sino que también les da a sus seguidores un regalo sonoro lleno de alma, arte y verdad.
Cuando escuches el primer acorde, sabrás por qué lo llaman… SELLO REAL.
