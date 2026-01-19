De acuerdo con información preliminar, el homicidio ocurrió hace pocos minutos en una peluquería ubicada sobre la carrera 5, entre calles 16 y 17, en el barrio El Estadio. La víctima fue identificada como Jonatan Alejandro Victoria.

Según los primeros reportes, un sujeto armado ingresó al establecimiento y, sin mediar palabra, disparó en al menos seis ocasiones contra el joven, causándole la muerte de manera inmediata. El ataque provocó pánico entre residentes y comerciantes del sector, quienes alertaron a las autoridades.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional de Colombia, que acordonaron la zona para permitir las labores de inspección técnica al cadáver, adelantadas por personal de policía judicial. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Instituto Nacional de Medicina Legal.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar al responsable y determinar los móviles de este crimen que enluta nuevamente al municipio. La situación continúa en desarrollo.