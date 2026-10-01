Una mujer sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Estados Unidos

Una ejecución que debía poner fin a la condena de Christa Pike, de 50 años, terminó suspendida después de que la mujer sobreviviera a dos dosis del procedimiento de inyección letal aplicado en Tennessee, Estados Unidos.

Pike fue trasladada posteriormente en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. El procedimiento se prolongó durante más de dos horas y finalmente las autoridades determinaron que no podían continuar.

La mujer había sido condenada a la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudios de 19 años, ocurrido en 1995. Pike tenía 18 años cuando cometió el crimen junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años y recibió una condena de cadena perpetua.

La ejecución estaba prevista para el 30 de septiembre y habría sido la primera de una mujer en Tennessee en casi dos siglos. Antes del procedimiento, la defensa de Pike había solicitado detenerlo argumentando que durante su juicio no se consideraron adecuadamente sus antecedentes de abuso y abandono durante la infancia.

Aunque inicialmente un tribunal federal había suspendido temporalmente la ejecución para revisar los argumentos de la defensa, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió posteriormente que Tennessee siguiera adelante con el procedimiento.

Tras el fracaso de la ejecución, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente de lo ocurrido y anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas en el estado durante el resto de 2026.

Las autoridades penitenciarias deberán ahora determinar qué ocurrió durante el procedimiento y qué consecuencias legales podría tener el hecho de que Pike haya sobrevivido a las dos dosis contempladas en el protocolo estatal.