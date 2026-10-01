Un celular hurtado destapó un presunto caso de abuso a una menor

Unos archivos encontrados en un teléfono celular permitieron a las autoridades conocer un presunto caso de violencia sexual que tendría como víctima a una niña de 9 años en Cali. La alerta activó una investigación que llevó a los investigadores hasta una vivienda del barrio Eduardo Santos.

El material fue encontrado luego de que el dispositivo fuera hurtado y posteriormente revisado por quien lo tenía en su poder. La información fue entregada a las autoridades, que comenzaron las labores para establecer la identidad de las personas relacionadas con el caso.

Las pesquisas condujeron hasta la vivienda donde se encontraba la madre de la menor, quien fue capturada por la Policía y quedó vinculada al proceso judicial. Durante el procedimiento, dos hijos mayores de edad de la mujer habrían identificado a la niña que aparecía en los archivos como su hermana.

Además, los jóvenes habrían entregado información sobre presuntas situaciones ocurridas dentro del entorno familiar, elementos que ahora hacen parte de la investigación.

La Fiscalía presentó ante un juez los elementos recopilados y formuló cargos contra la mujer por delitos relacionados con violencia sexual. La responsabilidad de la procesada deberá ser determinada por la justicia.

La niña fue retirada del entorno familiar y quedó bajo protección del ICBF, mientras avanza el proceso de restablecimiento de sus derechos.

La mayor Silvia Rodríguez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali, destacó que la menor se encuentra bajo cuidado institucional mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.

La investigación también busca establecer el origen y manejo del material encontrado en el celular y determinar si habría otras personas involucradas.