Nicolás Gómez, nuevo alcalde ad hoc de Cali: estas serán sus funciones

Cali tendrá nuevamente un alcalde ad hoc para intervenir en asuntos relacionados con su ordenamiento territorial. El presidente Abelardo de la Espriella designó a su jefe de despacho, Nicolás Gómez Arenas, mediante el Decreto 1479 del 30 de septiembre de 2026.

La designación está relacionada con el impedimento presentado por el alcalde Alejandro Eder para participar en decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y otros instrumentos derivados. El mandatario argumentó que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad podrían tener inversiones o actividades económicas en sectores como la construcción, ingeniería civil, cementos, acero, inmobiliario y hotelero. La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle aceptó el impedimento el 6 de noviembre de 2024.

Por esta razón, Gómez asumirá las actuaciones que requieran la intervención del alcalde en los asuntos cobijados por el impedimento. Entre ellos están los trámites relacionados con el POT y sus instrumentos derivados.

La designación no significa que Eder deje de ser alcalde de Cali. El mandatario continuará al frente de la ciudad en sus demás competencias, mientras Gómez ejercerá únicamente las funciones específicas para las que fue designado como ad hoc.

Gómez reemplaza a Stephanie Gómez, quien había asumido estas funciones el pasado 3 de septiembre. Antes de ella, el cargo estuvo en manos de Jaime Luis Berdugo, exviceministro del Interior, quien había sido designado en abril de 2025. Con el nuevo nombramiento, son varios los funcionarios que han asumido estas competencias durante la administración de Eder.

El nuevo alcalde ad hoc es politólogo y magíster en Políticas Públicas, además de hijo del senador electo Enrique Gómez. Actualmente se desempeña como jefe de despacho de la Presidencia y ha acompañado al mandatario en diferentes actividades de Gobierno.

Ahora, Gómez deberá asumir las actuaciones correspondientes al alcalde en materia de ordenamiento territorial mientras permanezca vigente el impedimento de Eder.