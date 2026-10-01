Cali derriba inmuebles que serían utilizados para el expendio de droga

La Alcaldía de Cali comenzó este jueves 1 de octubre la demolición de cinco inmuebles ubicados en el centro de la ciudad, señalados por la Administración como antiguos puntos de expendio de drogas. La intervención hace parte del Plan Cristo Rey, puesto en marcha tras la Operación IRON.

El alcalde Alejandro Eder explicó que algunos de los inmuebles también presentaban afectaciones relacionadas con el terremoto del pasado 10 de agosto. La intervención busca avanzar en la recuperación de estos espacios y fortalecer la presencia institucional en el sector.

Durante un recorrido por el barrio San Pascual, Eder señaló que el proceso no se limitará a las demoliciones y anunció acciones en infraestructura, espacio público, iluminación, atención social y renovación urbana.

La Administración informó que durante las últimas semanas más de 300 habitantes de calle han sido atendidos mediante jornadas sociales, mientras se prepara una estrategia dirigida a niños, niñas y adolescentes de la zona.

También avanzan trabajos de recuperación vial y mejoramiento del alumbrado público, además de proyectos de renovación urbana que contemplan nuevas dinámicas de vivienda, comercio y actividad económica.

De manera paralela, este jueves serán demolidos tres edificios ubicados en la calle 9 entre carreras 44 y 45, en el sur de Cali, debido al riesgo inminente de colapso que presentan tras los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto.

La Alcaldía indicó que las intervenciones hacen parte de una estrategia de recuperación territorial que continuará durante las próximas semanas.