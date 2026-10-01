El barco que traerá gas al suroccidente colombiano ya salió de China

El Pargo Rojo, la embarcación que apoyará la operación de la Regasificadora del Pacífico, ya zarpó de China y avanza rumbo a Buenaventura, donde se espera su llegada durante la primera quincena de noviembre de 2026.

El buque, propiedad de la Regasificadora del Pacífico y operado por la naviera belga Exmar, tiene capacidad para almacenar hasta 145.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL). Su llegada marcará uno de los primeros pasos para poner en funcionamiento este proyecto energético en el Valle del Cauca.

La embarcación estaría transportando cerca de 72 isocontenedores de GNL. Una vez llegue al puerto de Buenaventura, el combustible será descargado y trasladado por carretera hasta la planta de regasificación ubicada en Buga, donde será convertido nuevamente en gas e incorporado a la red nacional de transporte.

Esta primera operación tendría capacidad para abastecer entre 15.000 y 25.000 hogares durante una semana, además de contribuir al suministro de industrias del suroccidente colombiano.

La Regasificadora del Pacífico supera actualmente el 80 % de avance y mantiene la meta de comenzar operaciones comerciales a finales de 2026. El proyecto contempla una capacidad inicial de entrega cercana a 60 GBTUD, equivalente a alrededor del 6 % de la demanda nacional de gas, con posibilidad de ampliarse posteriormente.

La infraestructura busca fortalecer el abastecimiento energético del suroccidente del país, una región que actualmente depende principalmente del suministro proveniente de otras zonas y de la terminal de regasificación ubicada en Cartagena.

Con el Pargo Rojo ya en ruta, el proyecto entra en una nueva etapa mientras avanzan los trabajos para poner en operación la primera regasificadora del Pacífico colombiano.