Según la investigación, el hecho ocurrió cuando el animal se encontraba frente a su vivienda. De manera repentina, el señalado agresor lo atacó a patadas, causándole graves lesiones. Aunque el canino fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, no logró sobrevivir.

Un informe médico confirmó que ‘Bruno’ murió a causa de una ruptura pulmonar provocada por la contundencia de los golpes, lo que ha intensificado la indignación entre la comunidad.

La captura fue confirmada por la Policía del Valle, que adelanta el proceso judicial contra el implicado por el delito de maltrato animal, contemplado en el artículo 339A del Código Penal.

Las autoridades reiteraron su rechazo frente a este tipo de hechos e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso que atente contra la vida de los animales, recordando que estas conductas pueden acarrear penas de prisión y sanciones económicas.

El caso reabre el debate sobre la protección de los animales y la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir este tipo de agresiones en el país.