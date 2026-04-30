Se trata de “No sé pedir perdón”, del maestro Gustavo Gutiérrez Maestre; “Cualquier momento es preciso para amar”, del reconocido compositor Iván Ovalle; y “Por eso estoy aquí”, obra de Esteban Ovalle. Temas que, en la voz de Martínez, cobran nueva vida con una interpretación fresca, sin perder la esencia romántica que caracteriza al vallenato tradicional.

Con este proyecto, el cantante no solo rinde homenaje a los grandes, sino que también reafirma su compromiso con las raíces del género, apostándole a una propuesta contemporánea que logra conectar con nuevas audiencias.

El momento no podría ser más oportuno. Alex Martínez se alista para conquistar a Valledupar, epicentro del folclor vallenato, donde tendrá una destacada agenda en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Allí, participará en la gala de los Upar Awards, donde está nominado como Mejor Cantante de Vallenato Romántico del Año.

Además, llevará su música al emblemático Parque de la Leyenda Vallenata, escenario insignia del folclor colombiano, y ofrecerá presentaciones en vivo durante uno de los eventos culturales más importantes del país.

Así, con sentimiento, talento y una clara proyección artística, Alex Martínez continúa abriéndose camino como una de las nuevas voces del vallenato romántico, demostrando que el legado de los grandes sigue más vivo que nunca.