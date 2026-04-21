Las víctimas fueron identificadas como Jesús y Robinson, conocidos en la región como “Los Grillos”, quienes se dedicaban a labores del campo.

Según información de la comunidad, los hombres habían salido a realizar una diligencia en el sector de El Embal y, cuando regresaban a su finca, fueron atacados por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones.

Versiones extraoficiales también señalan que otro de sus hermanos habría sido hallado sin vida días atrás en la vía entre Cartago y Ansermanuevo, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este doble homicidio que genera preocupación entre la comunidad rural del norte del Valle.