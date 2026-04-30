Los reconocimientos, otorgados por seis años, se suman a la acreditación previamente obtenida por Ingeniería Industrial, fortaleciendo así la Facultad de Ingenierías y ratificando el compromiso institucional con la excelencia académica.

La acreditación en alta calidad es el máximo reconocimiento entregado por el Ministerio de Educación Nacional a los programas que cumplen altos estándares en organización, funcionamiento, impacto social y mejoramiento continuo.

En el caso de Ingeniería de Sistemas, se destacó la solidez de su propuesta académica y su capacidad para responder a los retos tecnológicos actuales. Por su parte, Ingeniería Ambiental fue reconocida por su aporte a la sostenibilidad y su pertinencia frente a las necesidades del entorno.

Con este avance, la Facultad de Ingenierías amplía además su proyección con el nuevo programa de Ingeniería en Energías, apuesta estratégica orientada a la transición energética y al desarrollo sostenible.

El rector Juan Carlos Urriago Fontal señaló que este crecimiento garantiza a los estudiantes una formación actualizada, pertinente y alineada con estándares nacionales e internacionales.