Hace 37años John Jairo Escudero Peñaloza y Ana Milena Romero Jiménez unieron sus vidas en el sagrado vínculo del matrimonio y desde hace ya 25 decidieron viajar a Europa buscando un mejor futuro y tras permanecer ocho años en Italia decidieron, después de cavilar mucho establecerse en Zaragoza, una ciudad de España, capital de la provincia homónima y de la comunidad autónoma de Aragón y que hace parte de la denominada Comarca Central.



Desde su llegada a esta municipalidad ibérica, John Jairo y su familia sintieron la necesidad de empezar un trabajo social que le diera acogida a quienes como ellos dejaron su patria en busca de un sueño.



Para cumplir con esta tarea se dio vida a la Asociación Latinoamericana para la Integración, Asolaint, y por medio de esta se intenta ayudar al mayor número de familias, sobre todo a las que están recién llegadas, para que se integren en España y en la sociedad zaragozana.



«Tenemos la bendición de poder ayudar a muchas familias a encontrar trabajo, tambien les ayudamos con información sobre trámites de documentos con entidades de inmigración, policía y alcaldía, también con información de algunos consulados y en algunas ocasiones con ayuda de alimentos, ropa, sobre todo de invierno, también intentamos brindar un acompañamiento espiritual a quienes lo deseen y lo necesiten, les ofrecemos nuestra amistad y les decimos que tienen una familia donde acudir en momentos de dificultad», comenta Jiménez Peñaloza, quien cumple con esta labor social después de llevar a cabo sus tareas como conserje y jardinero de un colegio de esa población.



A través de Asolaint, Jonh Jairo y su equipo han liderado infinidad de campañas sociales y su presencia en momentos como la pandemia fue destacada por el apoyo brindado al personal hospitalario y a los pacientes de manera especial. También ha sido notoria su labor en la celebración de la Navidad entregando regalos a niños en condición de vulnerabilidad y haciendo de estas fechas el espacio ideal para el reencuentro de familias enteras.

Un premio popular



Aunque el sentido altruista de esta familia es algo notable, no ocultan su emoción al ser nominados y resultar ganadores del premio Latir Hispano entregado por los oyentes de Radio La Mega y Latina y los seguidores de las redes sociales de la alcaldía de Zaragoza.



Para Escudero Peñaloza este premio es fruto del trabajo de todos los que hacen parte de la asociación y una muestra de la valía de los tulueños, tierra que sacó a relucir en la gala de los premios.



«Ser Tulueño es saber que perteneces a una de las ciudades más lindas y acogedoras del mundo, es saber que el tulueño es gente buena, gente con valores, gente pujante, gente humilde, gente trabajadora, gente luchadora, gente sincera, gente que defiende sus raíces, gente que defiende a la familia y gente que cree y defiende a Dios. Ser Tulueño también es haber crecido madrugando todos los sábados a comprar el EL TABLOIDE antes que se agotara», dice este hombre que transpira amor por su terruño.