Bajo la organización de la Corporación Ser Inspiración y el liderazgo del atleta paralímpico Francisco Sanclemente, serán invitados de honor Juan Carlos Cardona, olímpico en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012; Diego Colorado, representante en Río 2016; el español Rafael Botello, atleta paralímpico en Beijing, Londres y Río; el uruguayo Eduardo Dutra, presente en Río 2016; y el anfitrión Francisco Sanclemente, quien compitió en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La competencia, universalmente incluyente, reunirá a corredores de todas las edades y condiciones, con cuatro distancias, el recorrido iniciará y finalizará en el Parque Bolívar.