Según la información entregada por el centro asistencial, el hombre es habitante de Tuluá y permanece en la cama número 14, mientras recibe atención médica.

Desde el área de trabajo social del hospital hacen un llamado urgente a familiares, conocidos o redes de apoyo para que se comuniquen y puedan acompañar al paciente durante su proceso de atención.

Las personas que tengan información pueden comunicarse al número 318-775-7628.

Cualquier dato será de gran ayuda para lograr el reencuentro con sus familiares.