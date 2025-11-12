El evento, desarrollado en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la UCEVA, contó con la participación de representantes de diferentes cabildos indígenas, docentes, estudiantes y comunidad en general, quienes compartieron sus conocimientos, costumbres y cosmovisión ancestral como parte del fortalecimiento del tejido social y la promoción del respeto por la diversidad étnica y cultural, pilares fundamentales para una sociedad más incluyente y equitativa.

La jornada, se desarrolló entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde del pasado miércoles e hizo parte del Proyecto de investigación “Garantía de Derechos e Identidad Cultural de las Comunidades Indígenas del Municipio de Tuluá Fase III” que es liderado por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.