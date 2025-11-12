La I.E. «Alfonso López Pumarejo», sede central mañana, ocupó el segundo puesto en la categoría Junior (grado sexto y séptimo) y el primer lugar en la categoría Básico (grado octavo y noveno) disputados entre todas las instituciones educativas públicas del municipio.

Los estudiantes ganadores del primer lugar participarán en la gran final de las Olimpiadas enfrentándose al grupo ganador de los colegios privados de Tuluá. La final de las olimpiadas será el miércoles 12 de noviembre.