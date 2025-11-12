Nacido en Vegachí, Antioquia, el 28 de julio de 1991, y criado desde los ocho meses en Ceilán, Valle del Cauca, este artista ha sabido mantener viva la esencia del campo, el trabajo honesto y la música popular que identifica al pueblo colombiano.



Ángel Arango, bajo el sello discográfico Samaria Producciones, está promocionando sus más recientes temas inéditos “De farra en farra”, “Te saqué de mi vida” y el éxito que promete prender las fiestas de fin de año: “Echemos Tres”, una canción parrandera que invita a brindar por la amistad, el amor y la vida misma.