Durante el acto, los estudiantes fueron reconocidos oficialmente como representantes de la comunidad educativa, destacando su rol en la promoción de la participación, la defensa de los derechos de los alumnos y el fortalecimiento de la democracia escolar.

La jornada reunió a directivos, docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas de Tuluá, quienes acompañaron este espacio de reconocimiento y compromiso con el liderazgo juvenil.

Las autoridades resaltaron la importancia del trabajo de los personeros estudiantiles en la formación ciudadana y el fortalecimiento de la convivencia dentro de las comunidades educativas.