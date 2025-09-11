De acuerdo con el Auto No. 232 del 10 de septiembre de 2025, dentro del proceso con radicado 100-30-2025-04, el funcionario es investigado por presuntamente haber presentado documentación con información que no corresponde a la realidad, con el fin de obtener su vinculación como secretario de Desarrollo Institucional, cargo que ocupaba en ese momento.

La investigación se adelanta bajo el amparo del artículo 55, numeral 6, de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que sanciona la presentación de documentos falsos o inexactos ante la administración pública. El despacho calificó la falta como gravísima a título de dolo.

Con este pliego de cargos inicia formalmente el juicio disciplinario contra Posada Rosero, quien deberá responder ante las autoridades competentes por las presuntas irregularidades detectadas en su proceso de vinculación.