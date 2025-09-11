Las víctimas fatales fueron identificadas como Carmenza Olaya Fernández, de 41 años, y su hijo Nicolás David Hernández Olaya, de 17, quienes fueron arrastrados por la fuerza de la corriente cuando compartían un paseo en las cascadas de Puerto Unión, zona turística del Ariari.

La tragedia se produjo luego de que una repentina avalancha sorprendiera a once personas. Siete de ellas fueron rescatadas con vida por los organismos de socorro, mientras que aún continúa la búsqueda de una niña de 14 años y un niño de 6 años.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas han dificultado las labores, y reiteraron el llamado a la ciudadanía para que evite actividades recreativas en ríos y quebradas durante la temporada de lluvias.