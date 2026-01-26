na fotografía captada en 1988 rescata uno de los momentos más singulares de la historia política y social de Tuluá. En la imagen aparece Gustavo Álvarez Gardeazábal, entonces alcalde del municipio y años más tarde gobernador del Valle del Cauca, recorriendo las calles locales montado sobre un elefante, en una escena que rompió los esquemas tradicionales de la actividad pública. Hoy, la fotografía sigue evocando conversación y curiosidad, al representar un capítulo atípico pero significativo del pasado tulueño.