La decisión fue emitida por el máximo organismo independiente de justicia deportiva, con sede en Lausana, Suiza, que falló a favor de varios futbolistas sancionados el año pasado por presuntamente presentar documentación irregular para integrar la selección de Malasia.

Holgado figuraba entre los jugadores afectados por esa sanción, la cual le había impedido actuar a nivel oficial. Con el fallo del TAS, el delantero queda libre de cualquier restricción disciplinaria y podría regresar de inmediato a la actividad competitiva con los Diablos Rojos, equipo que actualmente se encuentra en la búsqueda de un refuerzo ofensivo para fortalecer su ataque.

Además del atacante del conjunto escarlata, la decisión del tribunal también benefició a Imanol Machuca y Facundo Garcés, quienes igualmente quedaron habilitados para volver a jugar de manera oficial con efecto inmediato, cerrando así un proceso que generó impacto en varios clubes y jugadores del fútbol internacional.