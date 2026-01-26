Representantes del sector, incluyendo gerentes de las empresas de transporte y sindicatos de transportadores. En este espacio se consideraron los costos fijos de operación y el aumento del salario mínimo mensual legal vigente para 2026, determinándose de manera consensuada el incremento tarifario.

El Decreto DAM 1100-015-2026 establece las tarifas para el servicio de taxi de la siguiente manera: en el perímetro urbano, los días ordinarios tendrán un costo de $8.000, mientras que en horario nocturno (7:00 p.m. a 6:00 a.m.), domingos y festivos, la tarifa será de $8.500.

Para destinos fuera del perímetro urbano, vigentes las 24 horas todos los días, se aplicarán tarifas especiales: Lomas del Albergue (portería) y Lomas de Miravalle (portería) $10.000; Brisas del Valle, Cárcel del Distrito Judicial y Comolsa $10.600; y Patios Oficiales de Tránsito $12.200.

Adicionalmente, se establece un recargo de $500 aplicable exclusivamente cuando el usuario aborde el servicio al interior de la Terminal de Transportes del municipio. Este valor se suma a la tarifa vigente correspondiente según horario y destino.

Por su parte, el Decreto DAM 1100-017-2026 fija las tarifas del transporte público colectivo en $3.600 para la zona urbana y $3.700 para la zona rural. Estos valores aplican para buses, busetas y microbuses en las rutas autorizadas.