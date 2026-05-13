Familiares y amigos del reconocido artista de Cartago encendieron las alarmas luego de perder todo contacto con él durante varias horas, después de que viajara al municipio de Zarzal para dictar talleres musicales.

La falta de comunicación generó preocupación entre sus allegados, quienes comenzaron a publicar mensajes preguntando por su paradero y alertando sobre una posible desaparición.

Sin embargo, horas después el propio músico apareció en un video aclarando la situación y revelando la inesperada razón por la que quedó incomunicado: su teléfono celular cayó accidentalmente al inodoro y quedó completamente dañado.

La explicación rápidamente desató todo tipo de reacciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir memes y montajes creados con inteligencia artificial haciendo referencia al popular truco de “meter el celular en arroz” para intentar salvarlo del agua.

Las imágenes y comentarios humorísticos no tardaron en viralizarse, convirtiendo el curioso episodio en uno de los temas más comentados entre los internautas.