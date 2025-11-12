Con un desempeño sobresaliente y una constancia ejemplar, Ospina Arango demostró talento, disciplina y pasión por el ciclomontañismo, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo colombiano. El joven deportista compitió representando al Team Corazón Ciclístico y a Salmonclothingco, equipos que respaldaron su proceso deportivo durante toda la temporada.

Detrás de este importante logro hay una familia que ha sido su principal motor. Su madre, Carolina Ospina, y su tío, Ramiro Ospina, lo han acompañado con dedicación, inculcándole el amor por el deporte y los valores que forjan campeones dentro y fuera de las pistas.

El triunfo de Jerónimo no solo refleja su talento y compromiso, sino que también enaltece el nombre de Tuluá en el ámbito deportivo nacional.