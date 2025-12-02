Hinojosa, columnista de El Tabloide y contratista de la Biblioteca de la Universidad Central del Valle (UCEVA), llevaba varias semanas librando una dura batalla contra una enfermedad, por la cual permaneció internado en un centro asistencial. Su fallecimiento deja un profundo vacío entre quienes reconocían en él a un investigador incansable y a una voz crítica indispensable.

Durante décadas se dedicó a la investigación histórica, al análisis político y a la divulgación cultural. Además, por muchos años realizó el cubrimiento periodístico de las competencias equinas de la categoría Grande A en la Feria de Tuluá, convirtiéndose en una de las plumas más respetadas en el ámbito ferial y tradicional del municipio.

Hugo Bolívar Hinojosa, liberal innato y hombre de convicciones firmes, deja una huella imborrable en la comunidad tulueña. Su pasión por la historia, su compromiso con la cultura y su legado periodístico permanecerán como testimonio de una vida entregada al conocimiento y al servicio de su tierra.