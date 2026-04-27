Los manifestantes aseguran que llevan tiempo esperando soluciones frente a esta problemática sanitaria y de infraestructura, sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.

Durante la jornada, uno de los voceros hizo un llamado a más habitantes de la zona para sumarse a la protesta y ejercer presión, con el fin de lograr compromisos reales que permitan avanzar en la ejecución de las obras.

El cierre vial genera afectaciones en la movilidad de este importante corredor del Valle del Cauca, mientras la comunidad insiste en que no levantará la manifestación hasta recibir respuestas claras frente a sus necesidades.

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