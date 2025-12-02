El secuestro ocurrió el pasado 18 de noviembre, en plena vía Panamericana, cuando un grupo de hombres armados interceptó el vehículo en el que se desplazaban rumbo a un compromiso laboral. Los agresores los obligaron a descender y se los llevaron sin dejar rastro, mientras exigían 7.500 millones de pesos por su liberación.

La confirmación oficial llegó en la mañana de este 2 de diciembre, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llamó personalmente al artista para informarle que su hijo estaba a salvo y en buenas condiciones.

“Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, expresó el ministro en diálogo con Blu Radio, donde también se escucharon las reacciones de alivio y emoción de la familia.

Las autoridades indicaron que ambos fueron ubicados en el suroccidente del país y que la operación se desarrolló de manera precisa y controlada. En las últimas horas se conocieron imágenes del momento en que fueron hallados y de las condiciones en las que permanecieron durante el secuestro.

Días atrás circularon rumores sobre una posible liberación, pero la familia había desmentido dichas versiones. Con la confirmación oficial, se pone fin a un episodio que mantuvo en incertidumbre al entorno cercano del artista y a miles de seguidores que seguían el caso con atención.