«Se siguen haciendo procedimientos médicos contra la vida, se siguen abasteciendo operadores como Profamilia, empresa abortista que incentiva a la planificación química, convencional, al aborto hasta las 24 semanas de gestación», dijo Alberto Vidales, quien se sumó a la jornada.

Y añadió: «Los provida somos más, los recursos de los colombianos se desvían para empresas promuerte, muchas clínicas, hospitales, EPS, todas contra la vida de un ser humano indefenso que no ha hecho mal alguno. Hoy decimos pacíficamente no al aborto, y deploramos todas las políticas promuerte impulsadas desde el ministerio de la Igualdad, de la Salud, y la Supersalud, hoy además, decimos no a toda clase de maltrato contra los niños, secuestros, abusos, reclutamiento, hoy estamos unidos por la vida», puntualizó el educador.

“La marcha es un llamado a la conciencia para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, cada año se ha hecho de manera pacífica y en esta oportunidad se hizo una vez más en todo el país. La marcha es organizada por la plataforma ciudadana Unidos por la Vida que convoca a cientos de organizaciones a nivel nacional.