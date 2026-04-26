Según reportes preliminares, tres personas fallecieron en el lugar. Dos de las víctimas fueron identificadas como Cristian Medina y Jairo Vasco, mientras continúa el proceso de identificación de la tercera persona asesinada.

Asimismo, al menos tres personas más resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención urgente.

La balacera generó caos y angustia entre quienes departían en el establecimiento al momento del ataque.

Uniformados de la Policía y organismos de emergencia hicieron presencia en la zona, mientras avanzan las investigaciones para establecer móviles y responsables.

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