Tal como lo había anticipado EL TABLOIDE en su edición del 15 de noviembre, entre los cabildantes no había ambiente para avanzar, puesto que las dos iniciativas presentaban vacíos jurídicos. La creación de una tasa con la que el Ejecutivo pretendía captar una suma cercana a los $4 mil millones anuales fue el detonante para que los ediles hubiesen manifestado una posición negativa.

Justamente en la sesión del pasado sábado se escucharon voces como las de la concejala Pilar Coronel, quien dijo que por decisión de su partido Centro Democrático no votaría positivo los mencionados proyectos.