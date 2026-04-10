La cápsula tiene previsto amerizar en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 7:07 p. m. (hora de Colombia), en una maniobra considerada una de las más delicadas de toda la expedición.

Durante la misión, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen realizaron un sobrevuelo lunar histórico, convirtiéndose en la tripulación que más lejos ha viajado de la Tierra.

La NASA señaló que solo considerará la misión plenamente exitosa cuando la tripulación esté a salvo tras el rescate en el mar, operación que contará con apoyo militar y equipos especializados.