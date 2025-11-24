De acuerdo con el fallo, Palomino intervino de manera irregular ante la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño, a quien habría solicitado suspender la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Tras su detención, el exoficial permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites para su reclusión.

La decisión judicial generó debate dentro del propio alto tribunal. Aunque el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, ponente del fallo, respaldó la condena, presentó un salvamento parcial de voto en el que cuestionó la orden de captura inmediata emitida por la mayoría de la Sala. Según su postura, existían fundamentos jurídicos para esperar la ejecutoria de la sentencia, citando como referencia la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional.

El proceso continúa en desarrollo mientras avanzan las diligencias posteriores a la captura.