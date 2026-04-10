La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, reingresará a la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 38.000 km/h, soportando temperaturas extremas y un periodo de aproximadamente seis minutos sin comunicación, considerado el tramo más delicado de toda la misión. Posteriormente, desplegará su sistema de paracaídas para amerizar en el océano Pacífico frente a las costas de California.

El amerizaje está previsto para este viernes 10 de abril a las 5:07 p. m. (hora de California), lo que corresponde aproximadamente a:

Colombia / Perú / Ecuador / Panamá: 7:07 p. m.

México / Centroamérica: 6:07 p. m.

Venezuela / Bolivia: 8:07 p. m.

Argentina / Uruguay / Brasil: 9:07 p. m.

España: 2:07 a. m. del sábado

La transmisión será global y gratuita a través de NASA+, el canal oficial de YouTube de la NASA y diversas plataformas de streaming como Amazon Prime, Apple TV, Roku y redes sociales oficiales.

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes protagonizaron una misión histórica al convertirse en la tripulación que más lejos ha viajado desde la Tierra en más de 50 años, durante un recorrido de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna.

Durante el descenso, la cápsula atravesará la atmósfera en cerca de 13 minutos antes de amerizar, momento que millones de personas seguirán en tiempo real y que podría marcar un paso decisivo hacia futuras misiones tripuladas al satélite natural.

Todas las miradas están puestas en el cielo. El regreso del Artemis II no solo cerrará una misión histórica, sino que también abrirá el camino para el regreso definitivo de la humanidad a la Luna.