El reciente caso fue detectado en Cartagena de Indias y corresponde a un hombre de 25 años. Según las autoridades sanitarias, la fuente de contagio continúa en investigación. El paciente se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo seguimiento médico.

Las entidades informaron que se activó una Sala de Análisis de Riesgo para coordinar el cerco epidemiológico y el rastreo de contactos cercanos, con el fin de evitar nuevas cadenas de transmisión.

Con este reporte, Colombia suma cuatro casos importados desde México, uno procedente de Estados Unidos y este último, cuyo origen aún está bajo estudio.

El nuevo contagio se registra en medio de la alerta regional por brotes activos en países como Estados Unidos, México y Canadá, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente para quienes tienen previsto viajar al exterior.

También recomendaron acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas compatibles, mantener aislamiento preventivo y reforzar medidas como lavado de manos, uso de tapabocas si hay síntomas respiratorios y ventilación de espacios cerrados.

La vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa en el país.