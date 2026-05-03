El hallazgo se registró hacia las 2:20 de la tarde del 2 de mayo, cuando fue reportada una emergencia al interior de una de las habitaciones. Según el informe preliminar, la oficial presentaba una herida por arma de fuego y no tenía signos vitales al momento de ser encontrada.

Tras lo ocurrido, unidades de Policía Judicial iniciaron los actos urgentes para recolectar pruebas y establecer con claridad las circunstancias del caso.

De manera preliminar, las autoridades manejan como hipótesis una posible lesión autoinfligida. No obstante, recalcaron que la investigación sigue en curso y que no se descarta ninguna línea hasta que finalicen las diligencias.

De acuerdo con versiones conocidas en la isla, la oficial se encontraba sola en su vivienda y atravesaría una situación personal compleja, aunque estos aspectos también son materia de verificación dentro del proceso.

El caso ha generado un fuerte impacto en la isla, donde compañeros y habitantes lamentan la pérdida de la uniformada.