En la pieza audiovisual, que buscaba rendir homenaje a las madres de los jugadores, se incluyeron imágenes y menciones de 26 futbolistas, el mismo número permitido en la convocatoria oficial para la Copa del Mundo. Este detalle no pasó desapercibido y fue interpretado como un adelanto del grupo que tendría en mente el técnico Néstor Lorenzo.

El listado coincide en gran parte con la base del proceso y no presenta mayores sorpresas. En el arco aparecen Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina. En defensa, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Déiver Machado, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica, Juan David Cabal, Santiago Arias y Yerson Mosquera.

En el mediocampo figuran James Rodríguez, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Richard Ríos.

En ataque estarían Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Rafael Santos Borré.

Aunque la lista genera expectativa, podría tener cambios de última hora por decisiones técnicas o lesiones. Casos como el de Cristian Borja o las recientes molestias de Déiver Machado mantienen atento al cuerpo técnico.

La convocatoria oficial se conocería entre el 27 y el 30 de mayo, cuando la Federación Colombiana de Fútbol confirme los jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.