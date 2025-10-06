De acuerdo con las autoridades, las víctimas se desplazaban en una motocicleta Yamaha SZ 15 RR de color roja, modelo 2018, cuando por causas que son materia de investigación perdieron el control del vehículo.

En el siniestro perdió la vida Argemiro de Jesús Ocampo Valencia, de 67 años, mientras que su hijo, Jairo Andrés Ocampo Muñoz, de 47 años, resultó gravemente herido.

El lesionado fue trasladado de inmediato al hospital de Zarzal, donde recibe atención médica por un trauma craneoencefálico y fractura en el miembro superior izquierdo.

Al lugar acudieron unidades de la Policía de Carreteras, encargadas de realizar la inspección técnica y recopilar la información necesaria para establecer las causas del accidente.