Un fuerte intercambio de palabras se presentó entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la jueza Sandra Liliana Heredia durante la audiencia de lectura de sentencia celebrada este viernes en Bogotá. El tenso momento, que quedó registrado en video, ocurrió cuando la juez hizo una observación crítica a una publicación de uno de los hijos del exmandatario, lo que provocó una airada reacción.

La diligencia judicial fue convocada para detallar la condena impuesta el pasado 28 de julio, cuando Uribe fue hallado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia contempla 12 años de prisión domiciliaria, una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante más de ocho años.

Durante la lectura, la jueza se refirió a un trino publicado y posteriormente borrado por Tomás Uribe, hijo del expresidente, en el que anticipaba la duración de la condena. “Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”, afirmó la juez.

Estas palabras generaron una respuesta inmediata de Álvaro Uribe:

“Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, expresó visiblemente molesto.

Heredia intentó aclarar su posición señalando que no estaba atacando a su familia, a lo que Uribe replicó: “No cuestione la gallardía de mis hijos”. La juez le pidió entonces que se callara, pero el expresidente respondió: “Ante eso no me callo”.

Tras el altercado, la audiencia continuó con normalidad. La defensa de Uribe anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá y, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

El incidente quedó grabado y ya circula ampliamente en redes sociales y plataformas de noticias, en medio del seguimiento nacional e internacional que ha generado este proceso.