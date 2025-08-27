El gobernador de Minnesota confirmó a través de su cuenta oficial en X que había sido notificado de la emergencia y aseguró que se continuará entregando actualizaciones conforme avance la investigación. “He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información”, indicó.

Medios estadounidenses como ABC y Fox News confirmaron las dos víctimas mortales, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades. El área fue acordonada y se notificó que el atacante ya fue “controlado”, por lo que no existe una amenaza activa en la comunidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció en redes sociales, agradeciendo al FBI por su rápida reacción y convocando a la población a “rezar por todas las personas implicadas”.

Este hecho ocurre en medio de una ola de falsas denuncias de ataques armados en instituciones educativas del país durante el regreso a clases tras las vacaciones de verano. Sin embargo, este nuevo ataque en Minnesota ha encendido las alarmas al involucrar directamente a niños y jóvenes en un entorno escolar.

Las familias de los estudiantes se encuentran en una zona segura dentro de la institución, donde están siendo atendidas por personal de emergencia. Las autoridades locales anunciaron que ofrecerán una conferencia de prensa a las 10:30 a. m. (hora local) para entregar más detalles sobre el tiroteo y las acciones a seguir.