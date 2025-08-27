La grabación muestra cómo varios objetos en el interior de una vivienda comienzan a moverse con fuerza durante cerca de 30 segundos, mientras los residentes, visiblemente alarmados, encienden las luces y salen del lugar junto a un perro en busca de ponerse a salvo.

El movimiento telúrico, con epicentro en el municipio de Cajibío, se registró hacia las 4:31 a. m. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, más de 600 personas reportaron haber sentido el sismo en distintas zonas del Cauca, incluido Popayán, la capital del departamento.

Aunque no se registraron daños de consideración, organismos de socorro recordaron la importancia de mantener actualizados los planes de emergencia y revisar posibles afectaciones en las viviendas tras un evento sísmico.