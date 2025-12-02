Durante estos meses, los comerciantes ampliaron sus conocimientos garantizando que en Caicedonia se ofrezcan productos seguros, inocuos y de calidad, cumpliendo con la normativa y protegiendo la salud de toda la comunidad caicedonita y visitantes.

«Este cierre representa el compromiso del municipio con la prevención de riesgos sanitarios y la promoción de entornos más saludables. Porque cuando trabajamos unidos, Caicedonia crece, mejora y se cuida» dijo la alcaldesa Liliana Fernández Duque.