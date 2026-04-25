De acuerdo con el Ejército Nacional, el ataque habría sido perpetrado con un vehículo acondicionado con explosivos desde el cual fueron lanzados al menos tres cilindros bomba que detonaron en distintos puntos de la unidad militar. El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales dentro del batallón.

Tras la emergencia, la Alcaldía de Palmira confirmó la realización de un consejo extraordinario de seguridad este sábado a las 8:00 de la mañana, donde se evaluará la situación y se definirán nuevas acciones para proteger a la ciudadanía.

Entre tanto, el Ejército anunció el fortalecimiento del dispositivo de seguridad en varias unidades del suroccidente del país, además de la activación del Plan Candado y mayor presencia de tropas en los accesos a Palmira y Cali.

De manera preliminar, las autoridades atribuyen este atentado a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, la misma señalada por el ataque ocurrido horas antes en Cali.

Las investigaciones continúan mientras se revisan cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos que permitan identificar a los responsables.