La manifestación se da luego de que, en días pasados, una niña de 12 años perdiera la vida en un accidente en este sector, hecho que reavivó el clamor ciudadano por la intervención urgente de la Gobernación del Valle.

Los habitantes denuncian que la carretera registra un alto índice de accidentalidad y que las condiciones de la vía han causado múltiples muertes en los últimos meses. Ante esta situación, la comunidad asegura estar cansada de los incumplimientos y exige soluciones inmediatas para evitar más tragedias.