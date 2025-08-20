En su intervención, el mandatario cuestionó la medida del alto tribunal y la comparó con el caso de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, quien cumple condena en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

“Entonces, ¿la mujer es libre o no es libre? En una democracia progresista la mujer tiene que ser libre, entonces los machos pues sí no votan por nosotros, pero voten por su derecha, pero eso no es democracia, es esclavitud. Y entonces la justicia se nos vuelve venganza”, señaló Petro.

De manera enfática agregó: “Ministro de Justicia (Eduardo Montealegre), no sé cómo sea usted, pero yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa presa, ¿eso es justicia o es la venganza del macho? Esa pregunta me la contestará usted”.



La decisión del Tribunal de Bogotá amparó el derecho fundamental a la libertad del exmandatario y dejó sin efecto la orden de captura emitida el pasado 1 de agosto por la jueza 44 penal del circuito de conocimiento de Paloquemao.

Según la providencia, la captura inmediata de Uribe no cumplió con los criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. El análisis, indicó el Tribunal, se basó en “argumentos genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y/o no probados, en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual”.