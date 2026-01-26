Basile, nacido en Roma, construyó gran parte de su trayectoria artística en Colombia, país al que llegó en la década de los años 70 y donde se convirtió en una figura entrañable del cine y la televisión. Su inconfundible acento italiano, su carisma y su sentido del humor lo llevaron a participar en numerosas producciones que hoy hacen parte de la memoria audiovisual del país.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran películas como La estrategia del caracol, Águilas no cazan moscas y El amor en los tiempos del cólera, además de su presencia constante en telenovelas, programas de televisión y campañas publicitarias. Fue un cercano colaborador del director Sergio Cabrera, con quien consolidó una relación artística clave en su carrera, especialmente en La estrategia del caracol, una de las obras más emblemáticas del cine colombiano.

Aunque inició su carrera en el cine en Italia, fue en Colombia donde Salvo Basile encontró una segunda patria y desarrolló una vida personal y profesional plena. Además de la actuación, compartió su pasión por la gastronomía, el arte y la cultura, convirtiéndose en un referente querido por colegas y audiencias.

Amigos y compañeros de trabajo lo recuerdan como un hombre generoso, carismático y profundamente agradecido con Colombia, país que —según solía decir— lo acogió con afecto y le permitió construir su legado.

En las próximas horas se darán a conocer los detalles de sus exequias.