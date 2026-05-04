La actividad, denominada “Diputaditos por un día”, permitió que los menores —provenientes de zonas urbanas y rurales— ocuparan las curules y asumieran el rol de legisladores, formulando preguntas a las autoridades sobre las acciones adelantadas para el cuidado de los animales en el departamento.

Durante la sesión, realizada en el marco del programa Brújula, los participantes no solo conocieron el funcionamiento de la corporación, sino que también interactuaron con dependencias de la Gobernación, ejerciendo un ejercicio real de control político con enfoque pedagógico.

Desde la administración departamental destacaron que este tipo de espacios fortalecen la participación ciudadana desde edades tempranas y promueven el respeto por los seres sintientes. Asimismo, se resaltó el liderazgo de los menores, quienes centraron sus intervenciones en la protección del medio ambiente y la responsabilidad colectiva frente al cuidado de la fauna.

La jornada también contó con el respaldo de padres de familia y funcionarios, quienes coincidieron en que estas experiencias aportan a la formación cívica y al desarrollo de una conciencia social más sólida.

Esta iniciativa hace parte de una agenda más amplia que se desarrollará durante el mes en distintos municipios del Valle del Cauca, con el objetivo de posicionar a la niñez como protagonista en la construcción del territorio.