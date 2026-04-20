Según la información conocida, la mujer recuperó su libertad en las últimas horas y ya se encuentra a salvo con sus familiares. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las condiciones en las que se produjo su liberación.

Ante este hecho y otros casos recientes en el municipio, para este lunes fue convocado un consejo de seguridad en el que se evaluarán medidas para reforzar la protección y la presencia institucional.

La situación de orden público en Jamundí continúa generando preocupación entre la comunidad.